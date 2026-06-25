Michelin réorganise les activités de BFGoodrich aux Etats-Unis

Dans un bref communiqué de presse, Michelin a annoncé son intention de mettre fin progressivement aux activités de production de son site BFGoodrich à Tuscaloosa, en Alabama.

Le groupe clermontois précise que la baisse de l'activité sera effectuée par phase à partir du début de l'année prochaine et devrait s'achever d'ici la fin 2028. La quasi-totalité de la production de cette marque sera consolidée dans l'usine de Fort Wayne, dans l'Indiana.



Michelin explique sa décision par le fait que ces deux sites de production aux Etats-Unis fonctionnent bien en-dessous de leurs capacités nominales, ce qui entraîne des inefficacités structurelles non soutenables à long terme. La consolidation de la production à Fort Wayne permettra de créer une structure industrielle plus efficiente.



A Tuscaloosa, dont le site a été acquis en 1990, Michelin emploie environ 1 200 personnes.



Au niveau financier, une provision de l'ordre de 220 millions d'euros en charges non récurrentes dans ses résultats financiers consolidés pour l'exercice 2026.