Michelin se dégonfle, les analystes redoutent le second semestre

Michelin s'affiche en net repli (-2,43%, à 34,06 euros). Le titre est délaissé malgré des résultats semestriels globalement supérieurs au consensus selon plusieurs analystes, "mais sans doute en deçà des attentes les plus récentes" selon Oddo BHF. Depuis le 1er janvier, l'action affiche toutefois encore un gain de 20,31%.

Au niveau des chiffres, le groupe clermontois a vu ses ventes reculer de 2,6%, à 12,687 milliards d'euros, sur les six premiers mois de l'année. A parités de change constantes, elles sont en très légère hausse de 0,5%. En parallèle, le résultat opérationnel des secteurs s'est installé à 1,446 milliard d'euros, contre 1,452 milliard d'euros un an plus tôt. Enfin, le résultat net a atteint 766 millions d'euros, contre 840 millions d'euros au premier semestre 2025. Michelin explique que ce repli est lié à la diminution de la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence.



Les objectifs annuels ont été confirmés : un résultat opérationnel des secteurs supérieur à celui de 2025 à taux de change et périmètre constants, et un cash-flow libre avant fusions et acquisitions supérieur à 1,6 milliard d'euros.



Oddo BHF reste prudent



Oddo BHF évoque la robustesse du flux de trésorerie disponible (+282 millions d'euros) qui témoigne d'une gestion du cash toujours disciplinée. Les analystes indiquent également que la confirmation des objectifs annuels devrait limiter les révisions d'estimations, mais que la trajectoire pour le second semestre semble confirmer une fin d'année plus difficile, compte tenu des pressions attendues sur les coûts et d'un mix moins favorable, malgré un discours plus confiant de la direction sur les volumes sur la période de juillet à décembre.



Dans le détail, le broker précise que si la confirmation des objectifs paraît rassurante, le profil du second semestre semble moins porteur pour les analystes avec un rebond des volumes qui reste fragile, des pressions sur les coûts appelées à s'intensifier et plusieurs activités du segment Spécialités encore confrontées à des marchés finaux peu dynamiques.



Oddo BHF reste à neutre sur l'action Michelin, avec une cible de cours de 34 euros.



Jefferies plus optimiste



De son côté, la banque d'investissement américaine est à l'achat du titre, et a même relevé son objectif de cours de 35 à 40 euros.



Les analystes de Jefferies relèvent que certains facteurs défavorables s'atténuent. L'impact des devises pénalise moins les résultats, les segments cycliques se comportent correctement, alors que le segment Grand public reste un peu incertain.



Jefferies mise notamment sur une hausse des volumes du segment Poids lourds (camion, bus...) de 12% au second semestre, portée par le rebond de la production de poids lourds en Amérique du Nord (+40%).