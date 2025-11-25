Le titre Michelin se hisse mardi dans le peloton de tête des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après des commentaires positifs des analystes de Jefferies, qui font du manufacturier clermontois leur valeur préférée dans le secteur en Europe.
Vers 11h30, l'action du fabricant de pneumatiques progresse d'environ 1%, signant la troisième plus forte hausse de l'indice parisien, qui est virtuellement inchangé au même moment.
Jefferies, à l'achat sur la valeur depuis le mois de mai dernier, estime que le groupe français présente le potentiel le plus intéressant en matière d'amélioration des résultats, alors que sa décote par rapport à Pirelli atteint actuellement 7%.
Dans une étude sectorielle, le broker américain indique ainsi dégrader son conseil sur l'italien à "conserver" et relever son conseil sur Continental à l'achat, mais fait toujours de Michelin sa valeur privilégiée au sein du secteur en dépit des turbulences récemment traversées par l'entreprise.
"L'exercice 2025 a été impacté par beaucoup de difficultés cycliques ou exceptionnelles qui devraient s'inverser au fil du temps (poids lourds, machines agricoles, changement de distributeurs, importations plus précoces qu'à l'accoutumée), mais nous ne pensons pas que la force de la marque ni sa capacité à maîtriser ses prix soient pour le moins endommagées", souligne Jefferies.
Le courtier considère ainsi que le consensus de marché pour 2026 s'avère trop prudent avec une estimation de chiffre d'affaires annuel établie à 2,95 milliards d'euros, là où il table de son côté sur des ventes de 3,2 milliards, en hausse de 10% d'une année sur l'autre.
Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente et distribution de pneumatiques (83%) : notamment pneumatiques de remplacement (37% du CA), pneumatiques pour transport longue distance (20%), pneumatiques de spécialités (17% ; destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux avions, etc.) et pneumatiques en première monte pour véhicules de tourisme et deux-roues (9%) ;
- développement de solutions connectées (12%) : offres adaptées aux nouveaux défis économiques, humains et environnementaux des gestionnaires de flottes et autres acteurs de la mobilité publics ou privés, et offres pour accompagner les voyages et les déplacements (guides gastronomiques Michelin et Robert Parker, guides et applications touristiques tels que ViaMichelin) ;
- développement de Solutions composites polymères (5%) : solutions de haute technologie dans les domaines des joints, des courroies ou des tissus techniques, développées grâce à l'expertise unique de Michelin dans la physique et la chimie des matériaux, et à destination de secteurs variés tels que la mobilité, la construction, l'aéronautique, les énergies bas-carbone ou la santé.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (38,6%) et autres (25,4%).
