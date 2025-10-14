Le bureau d'analyse reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 37 E après l'annonce par le groupe d'une révision à la baisse de ses prévisions pour l'exercice 2025.

'Nous estimons une baisse consensuelle d'environ 15 % de nos prévisions pour 2025 et 2026, en raison de la faiblesse des marchés américains des camions et des produits agricoles' indique UBS.

Michelin s'attend désormais à un résultat opérationnel des secteurs (ROS) à taux de change constants compris entre 2,6 et trois milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice, contre plus de 3,4 milliards d'euros précédemment.

Son 'free-cash-flow' avant acquisitions devrait quant à lui s'établir entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros, à comparer avec une précédente prévision supérieure à 1,7 milliard d'euros.