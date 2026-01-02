Michelin rapporte avoir conclu des accords en vue de faire l'acquisition de deux spécialistes américains des tissus enduits et des textiles techniques, à savoir la société Cooley (spécialisée dans les tissus enduits polymères haute performance) et la société Tex Tech Industries -qui conçoit des textiles, tissus et revêtements destinés à des métiers de niche comme la protection thermique pour les véhicules spatiaux, les matériaux résistant au feu pour le fuselage des avions, les textiles ignifuges pour les sièges d'avion et d'autres tissus composites sur mesure.

Selon le Bibendum, ces acquisitions lui permettront d'augmenter d'environ 20% (soit de 280 millions de dollars) le chiffre d'affaires de son activité "Polymer Composite Solutions".
Les termes financiers des deux transactions -qui devraient être finalisées au cours du premier semestre 2026- n'ont pas été divulgués.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2026 de 10,2 fois avec un rendement de l'ordre de 5%.