Après une phase euphorique qui a duré plusieurs semaines à Wall Street, la bourse se prend à nouveau à douter des conséquences de la politique commerciale agressive des Etats-Unis. Mais pendant que Washington accroît la pression sur l'Inde, le Brésil ou le Canada, les rumeurs d'une poursuite des discussions avec la Chine et le narratif entourant une possible baisse des taux plus importante que prévu à partir de septembre sont porteurs d'espoir.

Le décorticage de ces sept premiers mois de l'année boursière montre que l'Europe et les Etats-Unis sont à peu près au même point en matière de performance boursière, même si les trajets n'ont rien à voir. Les valeurs européennes ont brillé en janvier et en février, et n'ont plus fait grand-chose depuis. Les entreprises américaines, elles, ont flambé sur mai, juin et juillet après un début d'année poussif. Bilan des courses, 8,9% de gains dividendes inclus pour le Stoxx Europe 600 en 2025, contre 8,2% pour le S&P 500. Et une interrogation légitime pour la suite de l'année : les actions vont-elles trouver un second souffle ou ployer sous le poids des bouleversements économiques imposés par les Etats-Unis ?

Je n'ai pas la réponse, sinon je ne me lèverais pas à 4h30 du matin pour vous transmettre les derniers bavardages du monde de la finance. Je serais riche, désagréable, et en peignoir avec une coupe de champagne hors de prix à la main dans un palace tropical.

Ce qu'on peut constater en date du 6 août, c'est que les tarifs douaniers sont en train de changer la donne commerciale et possiblement la situation de l'économie américaine. En bien ou en mal, telle est la question. L'administration Trump estime que, quoi qu'il se passe à court terme, c'est un mal pour un bien. Mais le président des Etats-Unis ne peut pas se permettre que ce mal soit trop douloureux ou trop long. Ou trop foireux d'ailleurs, puisqu'après tout, ça reste de l'économie, c'est-à-dire la science des trucs qui ne se passent jamais comme prévu. Si la situation dérape trop, il a déjà son bouc émissaire : le président de la Fed, Jerome Powell, qui n'a pas voulu baisser les taux à ce stade, par crainte d'une explosion de l'inflation importée à cause desdits droits de douane. Le marché pense que Jerome ne pourra pas tenir longtemps sans rien faire : il est même prêt à parier que la prochaine réunion de la Fed, en septembre, sera marquée par un assouplissement monétaire de façon à éviter que l'économie américaine ne subisse un trop gros contrecoup des politiques mises en place depuis quelques semaines.

En date du 6 août, on peut aussi constater que les résultats d'entreprises reçoivent un accueil mitigé en bourse. Hier soir après la clôture, les petits soldats de l'IA ont souffert : AMD et surtout Super Micro Computer (SMCI, pour les intimes) ont été sabrées après des performances jugées décevantes. Plus tôt dans la journée, un autre acteur de l'IA, Palantir, avait brillé, mais sans pouvoir empêcher le sentiment négatif de s'imposer à Wall Street, surtout parmi les valeurs technologiques : -0,7% pour le Nasdaq 100 à la cloche, pendant que le S&P 500 rendait 0,5%. Quel que soit leur sens, les réactions aux publications sont souvent violentes, comme on avait déjà pu le constater lors des récentes campagnes de résultats trimestriels. La volatilité est exacerbée par les épées de Damoclès suspendues ça et là par Donald Trump, qu'elles visent des pays ou des secteurs. A ce titre, les labos pharmas sont toujours dans l'œil du cyclone puisque le président américain continue à brandir la menace d'une punition généralisée. Son objectif est de faire chuter le prix du médicament aux Etats-Unis, où les patients paient les traitements beaucoup plus cher que dans le reste du monde. Pour parvenir à ses fins, il alterne entre des pressions directes sur les industriels et la menace de droits de douane dissuasifs, 250% étant le dernier chiffre en date. Dans une moindre mesure, le secteur des semiconducteurs est confronté à un niveau élevé d'incertitude, à cause d'une certaine schizophrénie politique vis-à-vis des exportations vers la Chine, tantôt interdites, tantôt régulées, tantôt relancées. C'est d'ailleurs ce qu'ont illustré les chiffres d'AMD hier soir : le groupe est incapable de chiffrer ses revenus futurs en provenance de Chine.

Il sera encore question de résultats aujourd'hui, notamment du côté de la frange traditionnelle des entreprises américaines, via le trio Costco, Walt Disney et McDonald's. L'Europe n'est pas en reste avec les financières Generali et Commerzbank, la star-déchue de la santé Novo Nordisk, ou les entreprises allemandes emblématiques Siemens Energy et Beiersdorf. Côté nouvelle économie, Uber Technologies, Shopify, AppLovin et DoorDash sont sur les tablettes.

En Asie Pacifique, le marché japonais gagne 0,5%, aidé par l'automobile, sur fond de rumeurs selon lesquelles le secteur bénéficierait d'un traitement de faveur dans le cadre des relations commerciales avec les Etats-Unis. La Chine est en légère hausse pendant que la Corée du Sud et l'Inde sont en repli modéré. L'Australie, soutenue par le secteur minier et la perspective d'une poursuite des négociations sino-américaines, prend 0,8%. L'Europe est attendue en légère hausse dans les premiers échanges.

Vous avez échappé de peu au titre "1,23, Mickey, Ronald et moi", mais vous n'échapperez pas à ça.

Les temps forts économiques du jour

Les commandes d'usines allemandes (8h00) et les stocks de brut américains (16h30) sont en vue. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Airbus : President Capital Management maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 54 à 57 USD.

Alcon : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 91,20 à 88 CHF.

Ayvens : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 9,80 à 10,30 EUR.

Baltic Classifieds Group : Peel Hunt dégrade son conseil d'accumuler à conserver avec un objectif de cours réduit de 380 à 350 GBX.

Cloudberry Clean Energy : Sparebank 1 Markets dégrade sa recommandation d'achat à neutre avec un objectif de cours de 13,50 NOK.

EQT : DBS Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 36 USD.

Euronext : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 173 à 174 EUR.

FDJ United : Citigroup reste à recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 36,50 à 30 EUR.

Fresenius Medical Care : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 50 EUR.

Fresnillo : Banco BTG Pactual passe d'achat à neutre avec un objectif de cours relevé de 1000 à 1600 GBX.

Fugro : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 16,50 EUR à 12,50 EUR.

Galapagos : Deutsche Bank dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 22 EUR à 19 EUR.

Holcim : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 61 à 73 CHF.

Kering : Barclays maintient sa recommandation de sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 145 à 135 EUR.

L'Oréal : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 430 à 410 EUR.

Legrand : Oxcap Analytics maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 124,90 à 142,90 EUR.

Nexans : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 128 à 146 EUR.

Phoenix Group Holdings : Peel Hunt maintient une recommandation de conserver avec un objectif de cours de 630 GBX.

Sanofi : Guggenheim maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 108 à 104 EUR.

Société Générale : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 57 à 65 EUR.

Stellantis : Piper Sandler maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 10 USD à 8,50 USD.

Teleperformance : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 145 à 120 EUR.

UBS Group : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 29 CHF à 31,50 CHF.

UCB : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 250 à 255 EUR.

Vinci : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 164 à 168 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Sanofi finalise le rachat de la biotech américaine Vigil Neuroscience pour 470 millions de dollars.

Wendel a émis pour 500 millions d'euros d'obligations à 8 ans à 3,75%.

Le tribunal de commerce a homologué les projets de plans de redressement des filiales de Mare Nostrum.

Biophytis décroche un financement obligataire non dilutif d'un million d'euros.

Les principales publications du jour : Neurones, Qwamplify, Catering International Services… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.