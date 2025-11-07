Microchip Technology a annoncé jeudi des prévisions inférieures aux attentes pour son troisième trimestre fiscal, en raison d’un déstockage prolongé chez ses clients, notamment dans les secteurs automobile et industriel. Le groupe table sur un chiffre d’affaires compris entre 1,11 et 1,15 milliard de dollars, contre 1,18 milliard anticipés par les analystes selon LSEG. L’annonce entraîne actuellement un recul de près de 10% du titre durant la séance, illustrant la sensibilité du marché à la faiblesse persistante de la demande en composants.

Le phénomène de rééquilibrage des stocks, amorcé après des achats massifs durant la pandémie, continue de peser sur les commandes. Microchip prévoit également un bénéfice ajusté par action situé entre 34 et 40 cents, contre une prévision moyenne de 40 cents. Ce ralentissement rejoint la tendance observée chez d'autres acteurs du secteur, à l’image de Texas Instruments, qui avait lui aussi revu ses perspectives à la baisse en octobre, soulignant une reprise encore incertaine.

Pour son deuxième trimestre fiscal, Microchip a toutefois publié des résultats conformes aux attentes, avec un chiffre d’affaires de 1,14 milliard de dollars. Le PDG Steve Sanghi a indiqué observer une hausse des demandes de livraisons accélérées, signe que la normalisation des stocks pourrait être en cours. Néanmoins, le contexte reste marqué par une visibilité limitée, dans un marché soumis à la pression des ajustements de stocks et à l’incertitude entourant les politiques commerciales sur les semi-conducteurs.