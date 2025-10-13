Microchip Technology a présenté lundi sa nouvelle gamme de switches Switchtec Gen 6, les premiers du marché gravés en 3 nanomètres et compatibles avec le standard PCIe 6.0. Conçus pour les infrastructures d’intelligence artificielle de nouvelle génération, ces composants offrent une connectivité pouvant atteindre 160 lignes et doublent la bande passante de la génération précédente pour atteindre 64 gigatransferts par seconde par ligne. L’objectif est de réduire les goulets d’étranglement entre processeurs, accélérateurs IA, mémoire et stockage, et ainsi d’améliorer l’efficacité des centres de données à forte intensité de calcul.

Suite à cette annonce, Microchip gagne plus de 6% sur la séance.

Les Switchtec Gen 6 assurent une interconnexion à haute performance entre CPU, GPU, SoC et systèmes de stockage, avec une faible latence et une consommation énergétique optimisée. Microchip met en avant l’intégration de fonctions de sécurité avancées, dont un ancrage matériel de confiance et un démarrage sécurisé conforme à la norme CNSA 2.0, reposant sur une cryptographie résistante aux menaces post-quantiques. Les améliorations du standard PCIe 6.0 incluent le mode FLIT, une correction d’erreurs légère et une allocation dynamique des ressources, renforçant la stabilité et la fiabilité du système.

La gamme est accompagnée de la suite logicielle ChipLink, un outil de diagnostic et de configuration avec interface graphique permettant une supervision détaillée via des connexions PCIe in-band ou des canaux auxiliaires. Les Switchtec Gen 6 sont dès à présent disponibles en échantillons pour les clients qualifiés, soutenus par le kit d’évaluation PM61160-KIT destiné à tester les performances et options d’intégration dans des architectures serveurs ou de calcul avancées.