Microchip ouvre une usine en Alabama

Microchip Technology annonce l'ouverture d'une nouvelle installation à Tuscaloosa, en Alabama, qui se concentrera sur la fabrication de son maser à hydrogène actif MHM-2020 afin d'augmenter la production et de réduire les délais de livraison.

La nouvelle installation élargit la production du portefeuille de temps et de synchronisation de Microchip, incluant le MHM-2020 Active Hydrogen Maser, le générateur auxiliaire de sortie (AOG-110) et l'oscillateur à cristal ultra-haute performance 1000C-OCXO.



Faisant l'objet d'une demande croissante, les masers à hydrogène sont des horloges atomiques qui utilisent les propriétés des atomes d'hydrogène pour émettre des fréquences micro-ondes précises afin de maintenir une mesure du temps très stable et précise.



Le maser actif à hydrogène MHM-2020 de Microchip est conçu pour des applications nécessitant une stabilité extrême en fréquence et un faible bruit de phase, comme la recherche scientifique, les services nationaux de mesure du temps ou la radioastronomie.



L'AOG-110 offre des fonctionnalités complémentaires pour des standards de fréquence stables, tandis que le 1000C-OCXO offre un bruit de phase exceptionnel pour la métrologie et les applications en laboratoire.



Situé à quelques kilomètres du campus de l'Université d'Alabama (UA), le nouveau site de Tuscaloosa couvre environ 15 000 pieds carrés avec des zones de test de stabilité thermique et un laboratoire de recherche et développement à la pointe de la technologie.