Microchip Technology a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le troisième trimestre, portée par une demande plus soutenue que prévu. L'entreprise anticipe désormais un bénéfice de 40 cents par action, soit le haut de la fourchette initiale communiquée (34 à 40 cents), ainsi qu’un chiffre d'affaires attendu également dans la limite supérieure de la fourchette comprise entre 1,11 et 1,15 milliard de dollars. À la suite de cette annonce, l’action Microchip a progressé de près de 9% durant la séance.

Le PDG Steve Sanghi a précisé que l’activité de l’entreprise dépasse les attentes formulées début novembre, notamment grâce à des prises de commandes solides observées en novembre. La société anticipe désormais une croissance séquentielle d’environ 1% et une progression annuelle de 12%, soutenue par un carnet de commandes en amélioration pour le trimestre en cours, mais aussi pour le début de l’exercice suivant, au premier trimestre 2026.

Ces performances interviennent dans un contexte globalement plus favorable pour certains segments de l’industrie des semi-conducteurs, malgré une conjoncture économique encore incertaine. Microchip, spécialisée dans les microcontrôleurs et les solutions embarquées, semble bénéficier d’une résilience particulière de la demande sur ses marchés cibles, confortant sa trajectoire de croissance à moyen terme.