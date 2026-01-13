Micron : comment un commoditiseur est en train de devenir une machine à marges
Micron Technology conçoit et fabrique des puces de mémoire. Dit autrement : l'entreprise fournit ce que l'intelligence artificielle consomme en continu pour fonctionner vite et à grande échelle, à savoir de la DRAM (mémoire vive) et de la NAND (mémoire flash, donc du stockage). Sans mémoire, un accélérateur ne fait pas de miracles; il attend. Et, en 2026, l'industrie est précisément en train de redécouvrir que la vitesse de calcul n'a de valeur que si les données suivent.
Micron Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des produits mémoires (mémoires dynamiques, des mémoires flash, etc.) et des systèmes semi-conducteurs. Le CA par marché se répartit comme suit :
- infrastructures informatiques (37,9%) : ordinateurs, systèmes réseaux, systèmes graphiques et serveurs cloud ;
- téléphones et périphériques mobiles (25,3%) : smartphones, tablettes et appareils mobiles ;
- supports de stockage (18,3%) : notamment composants de stockage dans le cloud, de stockage de données fixes ou amovibles ;
- autres (18,5%) : notamment marchés de l'automobile, de la maison connectée et de l'électronique grand public.
Au 29/08/2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,4%), Taiwan (18,7%), Chine (12,1%), Hong Kong (4,3%), Japon (3,4%), Asie-Pacifique (5,3%), Europe (3,3%) et autres (0,5%).
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.