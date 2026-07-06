Dans un communiqué, le groupe de Boise (Idaho) précise que cet accord client stratégique (SCA) sur le long terme porte sur l'approvisionnement en technologies de mémoire et de stockage destinées à soutenir la production de véhicules de prochaine génération du constructeur automobile.
Le fabricant de semi-conducteurs explique que ce contrat, dont les termes financiers ne sont pas précisés, intervient au moment où il cherche à augmenter ses capacités de production pour le secteur de l'automobile mais aussi dans le cadre de sa stratégie visant à accroître plus largement son offre afin de répondre à l'accélération de la demande mondiale en composants de mémoire et de stockage, notamment en renforçant ses infrastructures critiques aux Etats-Unis.
Il ajoute que cet accord s'appuie sur les investissements continus visant à développer et relocaliser la fabrication pour ses clients du secteur automobile, ce qui inclut notamment l'expansion de sa production de DRAM avancées au sein de son usine de Manassas (Virginie).
"Produire à grande échelle les véhicules du futur aux Etats-Unis exigera une chaîne d'approvisionnement résiliente", déclare Jim Farley, le directeur général de Ford, cité dans le communiqué.
Un dossier déjà plébiscité par le marché
De son côté, Sanjay Mehrotra, PDG de Micron, souligne de son côté: "A mesure que les véhicules deviennent plus intelligents et intensifs en données, l'importance de la mémoire et du stockage avancés ne cesse de croître, rendant la collaboration et l'approvisionnement à long terme de plus en plus essentiels".
Micron a précisé que cet accord stratégique de long terme fait partie des 16 contrats de ce type qu'il avait évoqués il y a 10 jours, lors de la conférence téléphonique ayant suivi la publication de ses résultats trimestriels.
Le groupe avait déjà officialisé un accord du même type avec GM la semaine passée.
A la Bourse de New York, l'action Micron grimpait de 3,6% en réaction à ces annonces lundi matin dans les premiers échanges. Le titre s'est envolé de plus de 250% depuis le début de l'année.
Micron Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des produits mémoires (mémoires dynamiques, des mémoires flash, etc.) et des systèmes semi-conducteurs. Le CA par marché se répartit comme suit :
- infrastructures informatiques (36,2%) : ordinateurs, systèmes réseaux, systèmes graphiques et serveurs cloud ;
- téléphones et périphériques mobiles (31,7%) : smartphones, tablettes et appareils mobiles ;
- supports de stockage (19,3%) : notamment composants de stockage dans le cloud, de stockage de données fixes ou amovibles ;
- autres (12,8%) : notamment marchés de l'automobile, de la maison connectée et de l'électronique grand public.
Au 28/08/2025, le groupe dispose de 14 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (64,5%), Taiwan (15,2%), Chine (7,1%), Hong Kong (3%), Japon (2,4%), Asie-Pacifique (5,1%), Europe (1,7%) et autres (1%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.