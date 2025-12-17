Micron Technology a publié mercredi des prévisions de chiffre d’affaires bien supérieures aux attentes pour son deuxième trimestre fiscal, s’appuyant sur une demande soutenue et des prix en hausse pour ses puces mémoire à large bande passante. Ces composants sont essentiels pour les équipements d’intelligence artificielle, notamment dans les centres de données. À la suite de cette annonce, l’action du groupe a progressé de 6% lors des échanges après la clôture de Wall Street.

Le fabricant basé à Boise, dans l’Idaho, prévoit un chiffre d’affaires de 18,70 milliards de dollars, avec une marge de plus ou moins 400 millions, dépassant nettement les prévisions des analystes qui s’élevaient à 14,20 milliards selon LSEG. Cette croissance est tirée par la demande dans les infrastructures cloud, où les fournisseurs investissent massivement pour répondre aux besoins en puissance de calcul liés à l’essor de l’IA.

Par ailleurs, le groupe a dévoilé des résultats dépassant toutes les attentes avec un bénéfice par action de 4,78 $ au premier trimestre fiscal, contre 1,79 $ un an plus tôt. Les analystes interrogés par FactSet tablaient sur 3,96 $. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 13,64 milliards de dollars, contre 8,71 milliards un an auparavant.