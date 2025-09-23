Micron Technology a présenté mardi des perspectives largement supérieures aux anticipations, porté par la demande croissante de solutions liées à l’intelligence artificielle. Le fabricant américain de mémoire prévoit pour son premier trimestre fiscal un chiffre d’affaires de 12,5 milliards de dollars, contre 11,9 milliards attendus par les analystes, et un bénéfice par action de 3,75 dollars, au-dessus du consensus de 3,05 dollars.

Le groupe basé à Boise (Idaho) bénéficie du succès de sa mémoire à large bande passante (HBM), devenue indispensable pour alimenter les puces et systèmes dédiés au développement des modèles d’IA. Son directeur général, Sanjay Mehrotra, a souligné que Micron entamait l’exercice 2026 "avec une dynamique forte" et le portefeuille "le plus compétitif" de son histoire, rappelant que l’entreprise est le seul fabricant de mémoire implanté aux États-Unis.

Lors de son quatrième trimestre clos le 28 août, Micron avait déjà publié un chiffre d’affaires en hausse de 46% à 11,3 milliards de dollars et un bénéfice par action de 3,03 dollars, au-dessus des attentes. Le titre, qui a progressé de 3% après ces annonces, a quasiment doublé depuis janvier, surperformant ses concurrents grâce à l’essor de l’IA et à l’optimisme des analystes, qui misent sur la croissance continue des centres de données représentant désormais plus de la moitié des revenus du groupe.