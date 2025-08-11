Micron : objectifs relevés pour le 4e trimestre

Micron Technology fait part d'un relèvement de ses objectifs pour le quatrième trimestre de son exercice en cours (qui s'achèvera le 28 août prochain), de façon à refléter 'l'amélioration des prix, en particulier dans le domaine de la DRAM, et une exécution solide'.



Le fabricant de semiconducteurs basé en Idaho table désormais sur un BPA ajusté (non GAAP) à 2,85 dollars (à plus ou moins 0,07 dollar), contre 2,50 dollars (à plus ou moins 0,15 dollar) en estimation précédente.



De même, Micron anticipe maintenant une marge brute ajustée de 44,5% (à plus ou moins 0,5%) pour des revenus attendus à 11,2 milliards de dollars (à plus ou moins 100 millions), et non plus 42% et 10,7 milliards respectivement.