Micron pulvérise les attentes et confirme le scénario d'une mémoire encore rare
Micron Technology a publié des résultats très supérieurs aux attentes, confirmant la tension qui s'est installée sur le marché des mémoires DRAM et NAND, dont les versions les plus avancées, comme la HBM, sont devenues des composants essentiels des infrastructures d'intelligence artificielle. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre fiscal a atteint 41,46 MdsUSD, contre 35,91 MdsUSD attendus et 9,30 MdsUSD un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 25,11 dollars, nettement au-dessus du consensus situé à 20,86 dollars.
L'action bondit d'environ 10% dans les échanges électroniques, ce qui représente près de 120 MdsUSD de capitalisation boursière supplémentaire. Le titre affiche désormais une progression d'environ 280% depuis le début de l'année, reflet du changement brutal de perception autour de ce spécialiste américain des puces mémoire, historiquement cyclique mais désormais placé au coeur du goulet d'étranglement de l'IA.
La rentabilité a également franchi un palier très marqué, la marge brute ajustée ayant atteint 84,9%, contre 74,9% au trimestre précédent, grâce à la hausse des prix moyens de vente et à un mix plus favorable. La direction a souligné que la mémoire est devenue un actif stratégique dans l'écosystème de l'IA, Sanjay Mehrotra, directeur général du groupe, évoquant la "valeur stratégique de la mémoire à l'ère de l'IA".
Dans le même temps, Micron a relevé la barre pour le trimestre en cours, avec un chiffre d'affaires attendu autour de 50 MdsUSD et un bénéfice ajusté par action d'environ 31 dollars. Même si le groupe anticipe une amélioration progressive de l'offre en 2028, la direction estime ne pas avoir "de visibilité sur le moment où l'offre de mémoire pourra rattraper la hausse de la demande".
Micron Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des produits mémoires (mémoires dynamiques, des mémoires flash, etc.) et des systèmes semi-conducteurs. Le CA par marché se répartit comme suit :
- infrastructures informatiques (36,2%) : ordinateurs, systèmes réseaux, systèmes graphiques et serveurs cloud ;
- téléphones et périphériques mobiles (31,7%) : smartphones, tablettes et appareils mobiles ;
- supports de stockage (19,3%) : notamment composants de stockage dans le cloud, de stockage de données fixes ou amovibles ;
- autres (12,8%) : notamment marchés de l'automobile, de la maison connectée et de l'électronique grand public.
Au 28/08/2025, le groupe dispose de 14 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (64,5%), Taiwan (15,2%), Chine (7,1%), Hong Kong (3%), Japon (2,4%), Asie-Pacifique (5,1%), Europe (1,7%) et autres (1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.