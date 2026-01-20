Micron rachète un site de Powerchip Semiconductor à Taïwan pour 1,8 milliard de dollars
Cisco a annoncé mardi avoir signé un partenariat pluriannuel avec l'Université de Georgetown, située à Washington, dont l'équipementier va moderniser le réseau en ayant recours à ses dernières technologies de connectivité.
Aux termes du projet, Cisco va déployer ses bornes Wi-Fi 7 au sein de l'ensemble du campus de l'établissement universitaire, des salles de classe aux logements des étudiants, en passant par les infrastructures sportives, assurant des transmissions en spectre 6 GHz synonymes de très haut débit et de faible temps de latence.
Cet accord de collaboration intervient alors que Cisco avait été récemment choisi dans le cadre de la rénovation de la Capital One Arena, le stade qui accueille les matches de l'équipe de basketball de l'Université de Georgetown, un chantier de plus de 800 millions de dollars qui doit passer, là aussi, par l'installation des équipements numériques de Cisco.
Micron Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des produits mémoires (mémoires dynamiques, des mémoires flash, etc.) et des systèmes semi-conducteurs. Le CA par marché se répartit comme suit :
- infrastructures informatiques (37,9%) : ordinateurs, systèmes réseaux, systèmes graphiques et serveurs cloud ;
- téléphones et périphériques mobiles (25,3%) : smartphones, tablettes et appareils mobiles ;
- supports de stockage (18,3%) : notamment composants de stockage dans le cloud, de stockage de données fixes ou amovibles ;
- autres (18,5%) : notamment marchés de l'automobile, de la maison connectée et de l'électronique grand public.
Au 29/08/2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,4%), Taiwan (18,7%), Chine (12,1%), Hong Kong (4,3%), Japon (3,4%), Asie-Pacifique (5,3%), Europe (3,3%) et autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.