Micron rachète un site de Powerchip Semiconductor à Taïwan pour 1,8 milliard de dollars

Cisco a annoncé mardi avoir signé un partenariat pluriannuel avec l'Université de Georgetown, située à Washington, dont l'équipementier va moderniser le réseau en ayant recours à ses dernières technologies de connectivité.

Aux termes du projet, Cisco va déployer ses bornes Wi-Fi 7 au sein de l'ensemble du campus de l'établissement universitaire, des salles de classe aux logements des étudiants, en passant par les infrastructures sportives, assurant des transmissions en spectre 6 GHz synonymes de très haut débit et de faible temps de latence.



Cet accord de collaboration intervient alors que Cisco avait été récemment choisi dans le cadre de la rénovation de la Capital One Arena, le stade qui accueille les matches de l'équipe de basketball de l'Université de Georgetown, un chantier de plus de 800 millions de dollars qui doit passer, là aussi, par l'installation des équipements numériques de Cisco.