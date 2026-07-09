Micron relève sa prévision d'investissement aux Etats-Unis
Micron Technology bondit de 6,3% à 1 010 USD, après que le fabricant de semi-conducteurs a indiqué porter sa prévision de dépenses d'investissement aux Etats-Unis à plus de 250 MdsUSD d'ici 2035, portée par la demande croissante de mémoire à l'ère de l'IA.
Le groupe prévoit que cette augmentation de ses investissements soutiendra son objectif à long terme de produire 40% de ses mémoires DRAM aux États-Unis, tout en créant des emplois directs et indirects bien rémunérés.
"L'investissement élargi reflète la confiance de Micron dans son leadership technologique et la demande continue pour ses produits mémoire de pointe", explique également le fabricant de puces basé à Boise (Idaho).
Cette annonce intervient alors que Micron célèbre la première étape du coulage du béton sur son site de Clay, dans l'État de New York, réalisée avec plus d'un trimestre d'avance sur le calendrier initial et marquant la transition de la préparation du site vers la construction verticale.
Par ailleurs, Micron a également fait part ce jeudi de son intention d'investir jusqu'à 3 MdsUSD pour renforcer l'écosystème américain de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et "permettre l'empreinte critique nécessaire à l'innovation technologique future".
Dans le cadre de cet investissement, il fournira à GlobalWafers un soutien stratégique de 500 MUSD afin de faire progresser les capacités de développement et de fabrication de son usine GlobalWafers America de production de plaquettes de silicium de 300 mm à Sherman, au Texas.
Micron Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des produits mémoires (mémoires dynamiques, des mémoires flash, etc.) et des systèmes semi-conducteurs. Le CA par marché se répartit comme suit :
- infrastructures informatiques (36,2%) : ordinateurs, systèmes réseaux, systèmes graphiques et serveurs cloud ;
- téléphones et périphériques mobiles (31,7%) : smartphones, tablettes et appareils mobiles ;
- supports de stockage (19,3%) : notamment composants de stockage dans le cloud, de stockage de données fixes ou amovibles ;
- autres (12,8%) : notamment marchés de l'automobile, de la maison connectée et de l'électronique grand public.
Au 28/08/2025, le groupe dispose de 14 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (64,5%), Taiwan (15,2%), Chine (7,1%), Hong Kong (3%), Japon (2,4%), Asie-Pacifique (5,1%), Europe (1,7%) et autres (1%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.