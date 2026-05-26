Les nouveaux contrats pluriannuels dans la mémoire vive et le stockage pourraient transformer durablement le profil financier du groupe américain, porté par la demande liée à l'intelligence artificielle. A Wall Street, le titre s'envole de 17%, à 878 dollars, ce qui permet à la société de dépasser, pour la première fois de son histoire, la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Selon UBS, une nouvelle phase de revalorisation s'amorce pour Micron Technology : la banque suisse relève son objectif de cours sur le titre de 535 à... 1 625 USD ! et réitère sa recommandation "achat".



La banque estime que les accords de long terme ("Long Term Agreements" ou LTA) conclus avec les hyperscalers sécurisent désormais jusqu'à 30% des volumes de DRAM, c'est-à-dire la mémoire vive utilisée dans les serveurs et accélérateurs IA, avec des mécanismes de prix partiellement fixes.



UBS anticipe ainsi un bénéfice par action supérieur à 100 USD jusqu'en 2029, contre une estimation précédente nettement plus basse, grâce à une visibilité accrue sur la demande et à une réduction de la cyclicité historique du marché mémoire. Le courtier relève ses prévisions de BPA 2027 à 2029 à 142,23 USD, 169,64 USD et 133,07 USD respectivement.



La banque souligne également l'accélération du marché de la HBM ("High Bandwidth Memory"), une mémoire DRAM à très haute bande passante utilisée dans les puces d'intelligence artificielle de Nvidia ou AMD. UBS table désormais sur une hausse de 50% des prix HBM en 2027, contre 35% auparavant.



Le courtier estime aussi que les accords de long terme pourraient progressivement s'étendre à la NAND, la mémoire flash utilisée dans les SSD et le stockage de données. Micron pourrait générer plus de 400 MdsUSD de flux de trésorerie disponibles cumulés entre 2027 et 2029, selon les projections du broker.



Mizuho reste positif sur le dossier



De son côté, la banque Mizuho estime que les tensions sur le marché de la mémoire devraient s'intensifier avec l'essor de l'intelligence artificielle, soutenant fortement les prix de la HBM et de la DRAM.



Le groupe financier japonais annonce réitérer sa recommandation "Surperformance" sur Micron avec un objectif de cours de 800 USD, le courtier considérant le groupe comme son "top pick" dans les mémoires DRAM et NAND, deux technologies jugées essentielles au développement de l'IA.



Le courtier estime que la forte demande en mémoire liée à l'intelligence artificielle pourrait entraîner un sous-approvisionnement du marché en 2026 et 2027. Par ailleurs, l'essor de l'"Agentic AI" stimulera fortement la demande en processeurs et en DRAM, estime la banque.



Les 20 MdsUSD de revenus CPU de Nvidia pourraient ainsi représenter une demande supplémentaire de 3 000 pétaoctets de mémoire, soit environ 6% de l'offre mondiale de DRAM.



Le courtier souligne enfin que plusieurs marchés hors HBM restent sous-approvisionnés de 30% à 50%, un déséquilibre susceptible de durer "bien au-delà de 2026", tandis que l'intérêt des clients pour les contrats d'approvisionnement de long terme continue de progresser.