Le fabricant américain de semi-conducteurs Micron va cesser de fournir des puces pour serveurs aux centres de données situés en Chine continentale, ont indiqué plusieurs sources proches du dossier. Cette décision intervient près de deux ans après que Pékin a interdit l’usage de ses produits dans les infrastructures critiques, mesure perçue comme une riposte aux restrictions américaines visant le secteur technologique chinois. L’action Micron recule de plus de 1% à l'ouverture de Wall Street.

Malgré ce retrait, le groupe continuera à livrer certains clients chinois opérant des data centers à l’étranger, dont Lenovo, et à fournir des fabricants automobiles et de smartphones. Le marché chinois a représenté 3,4 milliards de dollars, soit 12% des revenus de Micron sur son dernier exercice. Dans un communiqué transmis à Reuters, la société a indiqué qu’elle se conformait pleinement aux réglementations en vigueur et qu’elle maintiendrait ses opérations industrielles, notamment son site d’assemblage et de conditionnement de Xian.

L’interdiction décidée par Pékin prive Micron d’un marché stratégique en plein essor : la Chine, deuxième marché mondial de la mémoire serveur, investit massivement dans les infrastructures liées à l’intelligence artificielle. En 2024, les dépenses publiques pour les centres de données ont été multipliées par neuf, à 24,7 milliards de yuans (3,4 milliards de dollars), au bénéfice de concurrents comme Samsung, SK Hynix ou les acteurs chinois YMTC et CXMT. Si ce retrait marque une nouvelle étape dans la rivalité technologique sino-américaine, Micron continue de profiter ailleurs de la forte demande mondiale liée à l’IA, qui a récemment porté ses résultats à des niveaux record.