Le titre Micron recule mardi matin à la Bourse de New York, les analystes de New Street Research ayant abaissé leur conseil à 'neutre' sur le fabricant de mémoires, avec un objectif de cours établi à 190 dollars.
A 11h10, l'action reculait de 1,8%, quand le Nasdaq cédait 0,8% dans le même temps.
Dans une note, New Street reconnaît que les fondamentaux du marché de la mémoire restent solides, notamment du côté de la demande pour les mémoires HBM ('high bandwidth memory') où l'offre demeure limitée, ce qui pourrait permettre au groupe américain de générer des résultats supérieurs aux attentes au cours des prochains trimestres.
Cependant, l'action Micron se négocie actuellement à des multiples élevés, ce qui conduit le cabinet de recherche indépendant à s'attendre à ce que ces bons résultats soient compensés par une contraction continue des multiples de valorisation, conformément aux cycles précédents, ce qui devrait se traduire de son point de vue par une performance boursière modérée à l'avenir.
Dans l'immédiat, New Street dit préférer TSMC, qui offre selon lui une exposition comparable à l'intelligence artificielle, mais avec un moindre risque de dévalorisation.
Micron Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des produits mémoires (mémoires dynamiques, des mémoires flash, etc.) et des systèmes semi-conducteurs. Le CA par marché se répartit comme suit :
- infrastructures informatiques (37,9%) : ordinateurs, systèmes réseaux, systèmes graphiques et serveurs cloud ;
- téléphones et périphériques mobiles (25,3%) : smartphones, tablettes et appareils mobiles ;
- supports de stockage (18,3%) : notamment composants de stockage dans le cloud, de stockage de données fixes ou amovibles ;
- autres (18,5%) : notamment marchés de l'automobile, de la maison connectée et de l'électronique grand public.
Au 29/08/2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,4%), Taiwan (18,7%), Chine (12,1%), Hong Kong (4,3%), Japon (3,4%), Asie-Pacifique (5,3%), Europe (3,3%) et autres (0,5%).
