Micron Technology annonce avoir signé une lettre d'intention exclusive pour acquérir le site de fabrication P5 de Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) de Tongluo, à Taïwan, pour une valeur totale de 1,8 milliard de dollars américains.
Le fabricant de puces américain précise que cette acquisition, qui porte sur une salle blanche existante de 300 mm de 300 000 pieds carrés, le positionnera encore davantage pour répondre à la demande mondiale croissante de solutions mémoire.
La lettre d'intention vise également à établir une relation à long terme entre Micron et PSMC pour le traitement post-assemblage de wafers de Micron, ainsi qu'à soutenir PSMC dans son portefeuille historique de DRAM.
"La proximité de l'usine de Tongluo avec notre site à Taichung permettra des synergies entre nos opérations à Taïwan", met en avant Manish Bhatia, vice-président exécutif des opérations mondiales chez Micron.
La transaction devrait être finalisée d'ici le 2e trimestre 2026, après la conclusion des accords et les approbations réglementaires requises. Micron prévoit qu'elle contribuera à une production significative de wafers DRAM à partir du 2e semestre 2027.
Micron Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des produits mémoires (mémoires dynamiques, des mémoires flash, etc.) et des systèmes semi-conducteurs. Le CA par marché se répartit comme suit :
- infrastructures informatiques (37,9%) : ordinateurs, systèmes réseaux, systèmes graphiques et serveurs cloud ;
- téléphones et périphériques mobiles (25,3%) : smartphones, tablettes et appareils mobiles ;
- supports de stockage (18,3%) : notamment composants de stockage dans le cloud, de stockage de données fixes ou amovibles ;
- autres (18,5%) : notamment marchés de l'automobile, de la maison connectée et de l'électronique grand public.
Au 29/08/2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,4%), Taiwan (18,7%), Chine (12,1%), Hong Kong (4,3%), Japon (3,4%), Asie-Pacifique (5,3%), Europe (3,3%) et autres (0,5%).
