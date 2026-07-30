Microsoft accélère là où ça compte et enregistre une progression historique

Dans le marasme des publications trimestrielles, il est souvent difficile d'identifier les grands gagnants et les grands perdants de la saison des résultats. Pourtant, alors que cette nouvelle vague de publications vient à peine de débuter, une certitude s'impose déjà : Microsoft figurera parmi les grandes réussites de ce trimestre.

Le titre MSFT progresse actuellement de plus de 15%, une performance peu commune pour le géant technologique, davantage habitué à une hausse régulière et maîtrisée qu'à des envolées spectaculaires. Pour retrouver un mouvement comparable, il faut remonter au 13 mars 2020, lorsque Bill Gates avait annoncé son départ du conseil d'administration de Microsoft. Pour une hausse encore plus marquée, il faut revenir au 13 octobre 2008, en pleine crise financière.



Cette fois, il n'est ni question d'un événement historique ni d'une annonce exceptionnelle, mais d'une publication trimestrielle qui a largement dépassé les attentes. Microsoft a notamment confirmé l'accélération de sa division Azure, dont le chiffre d'affaires progresse de 43% sur un an à taux de change constants au quatrième trimestre, contre 39% au trimestre précédent. Le groupe anticipe désormais une croissance de 45% au premier trimestre de l'exercice 2027, un niveau supérieur aux attentes du marché. Pour Tyler Radke, analyste chez Citi, cette accélération d'Azure illustre une demande toujours très soutenue pour les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle et "apporte un démenti convaincant aux arguments des pessimistes".



Dans le même temps, Microsoft démontre sa capacité à mieux monétiser ses investissements dans l'intelligence artificielle. Le groupe affiche une marge opérationnelle stable de 45,1%, soutenue par les gains d'efficacité réalisés dans le cloud. Copilot poursuit également son essor avec 30 millions de licences payantes, dont 10 millions de nouveaux abonnements enregistrés sur le seul trimestre, soit deux fois plus que lors du trimestre précédent.



Ces résultats constituent un signal particulièrement rassurant alors que les dépenses d'investissement des hyperscalers continuent de progresser. Les analystes de Deutsche Bank estiment ainsi que "Microsoft dispose de plusieurs leviers pour compenser partiellement l'impact négatif sur les marges dû à l'évolution du mix produits et à la hausse du coût des composants".



Pour Tyler Radke, "Microsoft apparaît de mieux en mieux positionné grâce à sa stratégie fondée sur le choix des modèles d'IA". Une analyse partagée par Deutsche Bank, qui conclut sa note en soulignant : "Nous restons convaincus que Microsoft est bien positionné pour maintenir une croissance annuelle composée de son BPA (bénéfice par action) supérieure à 15% pendant plusieurs années, grâce à une monétisation de plus en plus concrète de l'IA sur l'ensemble de sa plateforme."