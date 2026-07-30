Microsoft accélère là où ça compte et enregistre une progression historique
Dans le marasme des publications trimestrielles, il est souvent difficile d'identifier les grands gagnants et les grands perdants de la saison des résultats. Pourtant, alors que cette nouvelle vague de publications vient à peine de débuter, une certitude s'impose déjà : Microsoft figurera parmi les grandes réussites de ce trimestre.
Le titre MSFT progresse actuellement de plus de 15%, une performance peu commune pour le géant technologique, davantage habitué à une hausse régulière et maîtrisée qu'à des envolées spectaculaires. Pour retrouver un mouvement comparable, il faut remonter au 13 mars 2020, lorsque Bill Gates avait annoncé son départ du conseil d'administration de Microsoft. Pour une hausse encore plus marquée, il faut revenir au 13 octobre 2008, en pleine crise financière.
Cette fois, il n'est ni question d'un événement historique ni d'une annonce exceptionnelle, mais d'une publication trimestrielle qui a largement dépassé les attentes. Microsoft a notamment confirmé l'accélération de sa division Azure, dont le chiffre d'affaires progresse de 43% sur un an à taux de change constants au quatrième trimestre, contre 39% au trimestre précédent. Le groupe anticipe désormais une croissance de 45% au premier trimestre de l'exercice 2027, un niveau supérieur aux attentes du marché. Pour Tyler Radke, analyste chez Citi, cette accélération d'Azure illustre une demande toujours très soutenue pour les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle et "apporte un démenti convaincant aux arguments des pessimistes".
Dans le même temps, Microsoft démontre sa capacité à mieux monétiser ses investissements dans l'intelligence artificielle. Le groupe affiche une marge opérationnelle stable de 45,1%, soutenue par les gains d'efficacité réalisés dans le cloud. Copilot poursuit également son essor avec 30 millions de licences payantes, dont 10 millions de nouveaux abonnements enregistrés sur le seul trimestre, soit deux fois plus que lors du trimestre précédent.
Ces résultats constituent un signal particulièrement rassurant alors que les dépenses d'investissement des hyperscalers continuent de progresser. Les analystes de Deutsche Bank estiment ainsi que "Microsoft dispose de plusieurs leviers pour compenser partiellement l'impact négatif sur les marges dû à l'évolution du mix produits et à la hausse du coût des composants".
Pour Tyler Radke, "Microsoft apparaît de mieux en mieux positionné grâce à sa stratégie fondée sur le choix des modèles d'IA". Une analyse partagée par Deutsche Bank, qui conclut sa note en soulignant : "Nous restons convaincus que Microsoft est bien positionné pour maintenir une croissance annuelle composée de son BPA (bénéfice par action) supérieure à 15% pendant plusieurs années, grâce à une monétisation de plus en plus concrète de l'IA sur l'ensemble de sa plateforme."
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.