Microsoft annonce sur Azure la mise en service du premier cluster mondial utilisant le système NVIDIA GB300 NVL72, destiné aux applications d'intelligence artificielle d'OpenAI.
Cette plateforme réunit plus de 4 600 processeurs graphiques NVIDIA Blackwell Ultra, interconnectés via le réseau InfiniBand Quantum-X800, pour offrir une puissance de calcul exceptionnelle.
Chaque unité combine 72 GPU et 36 CPU Grace, totalisant jusqu'à 1,44 exaflops par machine virtuelle. Selon Nidhi Chappell, vice-présidente de Microsoft Azure AI Infrastructure, ce projet illustre 'l'engagement commun de Microsoft et NVIDIA à optimiser l'ensemble du centre de données moderne'.
Ce supercalculateur consolide le leadership américain dans l'infrastructure d'IA de nouvelle génération.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
