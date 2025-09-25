Microsoft a suspendu l'accès à certains de ses services pour une division du ministère israélien de la Défense, après enquête interne faisant suite à un article du Guardian révélant l'usage présumé de ses outils par l'unité 8200 pour surveiller les communications de Palestiniens.

Dans un message adressé aux employés, Brad Smith, président de Microsoft, a confirmé que l’entreprise avait trouvé "des éléments probants" corroborant une partie des révélations, notamment l’utilisation d’Azure aux Pays-Bas et de services d’intelligence artificielle. Le groupe a désactivé l’accès au stockage cloud et aux abonnements liés à l’IA concernés.

La décision survient dans un contexte tendu pour Microsoft : plusieurs salariés se sont opposés à l’usage de ses technologies par Israël dans le cadre de la guerre à Gaza, et cinq employés ont été licenciés après des manifestations au siège de Redmond. Smith a insisté sur le fait que "la protection de la vie privée reste une valeur fondamentale", remerciant The Guardian pour son enquête.

Selon le quotidien britannique, l’unité 8200 envisagerait désormais de migrer ses enregistrements vers Amazon Web Services (AWS). Le fournisseur américain n’a pas commenté.

Cette annonce intervient une semaine après qu’une commission d’enquête des Nations Unies a accusé Israël de génocide dans sa guerre contre Gaza, accentuant la pression sur les entreprises technologiques impliquées.