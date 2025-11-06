Microsoft a annoncé jeudi la création d’une nouvelle équipe de recherche en intelligence artificielle avancée, baptisée MAI Superintelligence Team, sous la direction de Mustafa Suleyman, actuellement à la tête de la division Microsoft AI. L’objectif affiché est de développer une superintelligence "pratique et contrôlable", orientée vers des applications concrètes dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’énergie renouvelable. Le projet se démarque par sa volonté de produire une IA ancrée dans le réel, avec des usages ciblés comme les compagnons numériques d’apprentissage, les outils de diagnostic médical ou encore les solutions d’optimisation énergétique.

Cette annonce intervient dans un contexte de compétition accrue entre géants technologiques, quelques mois après la création des Meta Superintelligence Labs. La notion de superintelligence, généralement associée à des capacités cognitives artificielles dépassant celles de l’humain, est ici abordée avec prudence par Suleyman, qui insiste sur une approche mesurée et responsable. Ancien cofondateur de DeepMind, passé par Inflection AI avant de rejoindre Microsoft, il incarne la volonté du groupe de s’émanciper progressivement de sa dépendance à OpenAI, tout en capitalisant sur les talents récemment intégrés.

Microsoft, qui alimente Bing et Copilot avec les modèles d’OpenAI, héberge également ses opérations sur Azure, mais explore désormais des alternatives internes et externes, comme les modèles de Alphabet ou d’Anthropic. Alors que certains analystes s’interrogent sur la rentabilité des investissements massifs dans l’IA, Microsoft affiche avec cette initiative une stratégie centrée sur l’impact sociétal mesurable. L’entreprise entend ainsi affirmer sa position de leader technologique, tout en promouvant une vision encadrée et utile de la superintelligence.