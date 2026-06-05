Dans un avis publié sur son site, la CMA (Competition and Markets Authority) britannique fait part de son intention de mener des recherches qualitatives pour éclairer son enquête annoncée le 14 mai dernier au sujet de Microsoft.
Pour rappel, l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni a ouvert une enquête pour déterminer si Microsoft doit être désigné comme ayant un "statut de marché stratégique" (SMS) pour son écosystème logiciel d'entreprise.
Pour son enquête initiale, la CMA a publié une "invitation à commenter" (ITC) exposant la portée de son enquête, ses principales pistes ainsi que les problèmes et interventions potentiels qu'elle envisage pour l'heure.
Selon son calendrier indicatif, l'autorité procédera à une collecte initiale de preuves ainsi qu'à des discussions avec Microsoft et des tiers, y compris d'autres acteurs du marché et des clients britanniques, jusqu'au mois de juillet.
Après une seconde phase de collecte de preuves supplémentaires et d'analyse jusqu'en septembre, la CMA devrait dévoiler une proposition de décision en octobre, à laquelle le géant informatique américain pourra répondre.
Une nouvelle phase de collecte de preuves et de consultations avec les parties prenantes s'ensuivra en novembre et décembre de cette année, et devrait déboucher sur une décision finale attendue en février prochain.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.