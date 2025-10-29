Microsoft a publié des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes, tirés par la performance exceptionnelle d’Azure, sa plateforme cloud, dont les revenus ont bondi de 40%. Pour son premier trimestre fiscal, le chiffre d’affaires s’élève à 77,67 milliards de dollars (+18% sur un an), dépassant le consensus fixé à 75,33 milliards. Le bénéfice net atteint 27,7 milliards, soit 3,72 dollars par action, et grimpe à 4,13 dollars hors éléments exceptionnels, contre 3,67 dollars attendus.

Le segment Intelligent Cloud, qui inclut Azure, a généré 30,9 milliards de dollars de revenus, en hausse de 28%. Azure s’impose plus que jamais comme le principal moteur de croissance, soutenu par la forte demande en services d’intelligence artificielle. Microsoft avait révélé au trimestre précédent que l’ensemble de ses services cloud représentait plus de 75 milliards de dollars annuels, en hausse de 34%. La division Productivity and Business Processes (Office, LinkedIn) a également dépassé les attentes, avec 33 milliards de revenus, tandis que la branche More Personal Computing a progressé de 4% à 13,8 milliards.

Cette dynamique est étroitement liée au partenariat stratégique avec OpenAI, renforcé par la finalisation de sa restructuration. Microsoft détiendra désormais 27% de la structure commerciale d’OpenAI, valorisée à environ 135 milliards de dollars. Malgré ces résultats solides, le titre reculait légèrement en post-séance (-2% environ), les investisseurs restant prudents avant la conférence prévue avec les analystes. Microsoft confirme néanmoins sa position dominante dans le cloud et l’IA, deux piliers majeurs de sa stratégie de croissance.