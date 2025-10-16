Microsoft a présenté une nouvelle version expérimentale de son assistant Copilot sur Windows 11, baptisée Copilot Actions, qui permettra d’exécuter des tâches directement sur les fichiers stockés localement. Déployée d’abord auprès des membres des programmes Windows Insider et Copilot Labs, cette version marque une évolution majeure du système : l’assistant ne se limite plus à formuler des réponses ou à suggérer des actions, mais peut intervenir dans le système d’exploitation, par exemple pour redimensionner des images ou générer une playlist Spotify à partir de fichiers musicaux.

Activée manuellement par l’utilisateur, la fonction opère dans un environnement isolé et nécessite des autorisations explicites pour accéder aux répertoires autres que "Bureau", "Documents", "Téléchargements" ou "Images". Les utilisateurs pourront suivre en temps réel les manipulations effectuées ou laisser l’assistant agir en arrière-plan. Microsoft souligne que des erreurs demeurent possibles et que ces tests visent à affiner les performances avant un déploiement plus large.

Le groupe mise sur ces innovations pour renforcer l’attractivité de Windows 11 face à Apple et Alphabet, alors que la division "Windows et terminaux" n’a progressé que de 2,5% au deuxième trimestre, à 4,3 milliards de dollars. Parmi les premières intégrations figure un partenariat avec la startup Manus, permettant de créer un site web via un clic droit dans l’explorateur. Une nouvelle icône Copilot fera également son apparition près du menu Démarrer, donnant accès à Copilot Vision et aux interactions vocales. Cette annonce coïncide avec la fin officielle du support de Windows 10, alors que Windows 11 représente désormais la majorité des installations, avec 72% de part de marché mondiale selon Statcounter.