Microsoft envisage une réorganisation stratégique de Xbox
Microsoft étudie plusieurs scénarios pour réorganiser son activité de jeux vidéo Xbox, selon des informations publiées par The Information. Parmi les options examinées figure une possible séparation de l'activité ou sa transformation en filiale détenue à 100% par le groupe. D'autres pistes, comme la création d'une coentreprise avec des partenaires extérieurs, seraient également à l'étude dans le cadre d'une réflexion plus large sur l'avenir de cette division.
La réorganisation envisagée pourrait, à terme, faciliter une éventuelle cession partielle ou totale de l'activité. Aucune décision n'aurait toutefois été prise à ce stade et aucune mesure ne serait attendue à court terme. Les discussions resteraient exploratoires, selon les sources citées par le média.
Cette réflexion intervient alors que Microsoft a profondément renforcé sa présence dans le secteur du jeu vidéo ces dernières années à travers plusieurs acquisitions majeures. La division Xbox regroupe aujourd'hui les consoles Xbox, le service d'abonnement Game Pass ainsi que de nombreux studios de développement. Le groupe n'a pas souhaité commenter ces informations.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.