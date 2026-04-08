Microsoft et Publicis étendent leur partenariat pour le marketing agentique
Microsoft et Publicis Groupe annoncent l'extension de leur partenariat, en vue de créer une solution marketing complète qui "relie les systèmes hérités, les agents d'IA et la data propriétaire afin d'accélérer les résultats à l'ère de l'IA agentique".
Dix ans après avoir co-créé Marcel, une plateforme d'IA nouvelle génération, les deux entreprises veulent ainsi unir leurs expertises pour intégrer l'IA agentique au coeur des opérations, afin de permettre aux équipes marketing de se concentrer sur l'essentiel.
Dans le cadre de cet accord, le groupe de communication français déploiera Microsoft 365 Copilot auprès de ses plus de 110 000 collaborateurs à travers le monde et a choisi Microsoft Azure comme fournisseur cloud privilégié.
En s'appuyant sur le groupe américain, Publicis renforce sa capacité à déployer une personnalisation à grande échelle et fait évoluer Marcel, qui passe de pionnier de l'IA marketing à un acteur clé de la prochaine génération d'IA dans l'ensemble des métiers.
Par ailleurs, Publicis deviendra l'agence média mondiale de référence de Microsoft. Grâce à une co-innovation ciblée, construite sur Microsoft Azure, ils pourront mieux connecter audiences, signaux et données de performance afin de maximiser les résultats business.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.