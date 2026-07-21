Microsoft mise sur Mistral pour développer l'IA en Europe
Microsoft et Mistral annoncent un renforcement majeur de leur partenariat stratégique afin "d'accompagner les organisations dans l'adoption d'une IA de pointe, tout en conservant la maîtrise de leurs données, de leurs opérations et de leurs environnements critiques".
Dans le cadre d'un nouvel accord visant à développer les capacités de calcul dédiées à l'IA en Europe, Microsoft s'appuiera sur l'infrastructure GPU renforcée de Mistral sur le continent afin d'accroître les capacités consacrées au développement de l'IA et de répondre à la demande croissante en services cloud et en IA.
Cet accord représente un engagement de plusieurs MdsUSD de la part du géant informatique américain et constitue une opportunité importante pour les clients de Microsoft de bénéficier des innovations scientifiques et des capacités de calcul de la société d'Arthur Mensch.
Par ailleurs, Mistral Medium 3.5 et OCR 4 sont désormais disponibles dans Microsoft Foundry, et Mistral Medium 3.5 est désormais intégré à Microsoft Copilot Studio. Les clients de Microsoft peuvent ainsi bénéficier des modèles de pointe, efficaces et multilingues de l'entreprise française pour leurs applications d'IA.
Enfin, pour renforcer le contrôle des organisations sur l'IA à grande échelle, Azure permet aux entreprises de déployer les modèles de Mistral dans des environnements cloud, connectés au cloud ou entièrement déconnectés, tout en conservant la maîtrise de leurs données, de leurs opérations et de la continuité de leurs activités.
"L'Europe doit avoir accès aux capacités d'IA les plus avancées au monde, sans compromettre la maîtrise de ses données, de ses opérations ou de son avenir numérique", commente le vice-président du conseil d'administration de Microsoft, Brad Smith.
"En intégrant les modèles européens de pointe de Mistral à notre portefeuille cloud souverain, nous concrétisons les engagements numériques pour l'Europe que nous avons pris et offrons à nos clients une base de confiance pour déployer l'IA selon leurs propres conditions", poursuit-il.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.