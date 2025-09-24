Microsoft a annoncé mercredi l’intégration du modèle Claude Opus 4.1 d’Anthropic dans sa suite Microsoft 365 Copilot, offrant aux entreprises la possibilité de choisir entre les modèles d’OpenAI et ceux d’Anthropic pour certaines fonctionnalités. L’option sera d’abord disponible dans Researcher, un agent chargé de collecter et analyser des données, et proposée aux clients du programme Frontier. Copilot Studio, l’outil permettant de créer des agents personnalisés, supporte déjà les modèles Claude Sonnet 4 et Claude Opus 4.1.

Cet élargissement marque une étape importante pour Microsoft, qui, tout en restant l’investisseur principal et partenaire cloud exclusif d’OpenAI, cherche à diversifier son écosystème d’IA. Les modèles d’Anthropic tourneront sur les infrastructures d’Amazon et Google, avec une activation optionnelle par les administrateurs informatiques. Microsoft avait déjà testé l’intégration de modèles Anthropic dans GitHub Copilot et développe parallèlement son propre modèle interne, MAI-1-preview.

Cette ouverture intervient alors qu’OpenAI multiplie ses partenariats industriels, avec des accords majeurs conclus avec Oracle, Broadcom et Nvidia. Pour Microsoft, qui voit Copilot comme un pilier stratégique de l’IA en entreprise, l’enjeu est d’accompagner une adoption encore limitée : selon KeyBanc, seuls 4% des clients l’utilisent à grande échelle, la majorité se limitant à des déploiements restreints. Cette stratégie confirme la vision de Satya Nadella, selon laquelle les modèles d’IA tendent à devenir interchangeables, au service d’applications toujours plus autonomes.