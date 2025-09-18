Microsoft a annoncé jeudi la construction d’un second centre de données dédié à l’intelligence artificielle dans le Wisconsin, portant à plus de 7 milliards de dollars le total de ses engagements dans l’État. Ce nouveau site vient compléter un premier projet de 3,3 milliards lancé l’an dernier à Mount Pleasant, dans le comté de Racine, dont l’ouverture est prévue en 2026. Le premier data center devrait employer environ 500 personnes, un chiffre appelé à grimper à 800 avec l’achèvement du second.

La zone, située entre Milwaukee et Chicago, avait initialement été choisie par Foxconn pour une méga-usine de 10 milliards de dollars annoncée sous le premier mandat de Donald Trump, mais le projet avait été réduit. L’arrivée de Microsoft a depuis relancé la dynamique locale. L’an dernier, Joe Biden, alors président, avait salué l’implantation du groupe, qui prévoit d’y installer le superordinateur d’intelligence artificielle le plus puissant au monde, reposant sur plusieurs centaines de milliers de puces Nvidia.

Microsoft a indiqué qu’il prendrait en charge les infrastructures électriques afin d’éviter une hausse des tarifs régionaux et que le refroidissement des installations utiliserait le climat local, réduisant la consommation annuelle d’eau à l’équivalent de celle d’un restaurant. "Ce site sera le berceau de la prochaine génération d’intelligence artificielle", a déclaré Brad Smith, président du groupe, affirmant que les modèles entraînés dans le Wisconsin devraient alimenter des avancées majeures en médecine, en sciences et dans d’autres domaines stratégiques.