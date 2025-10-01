Microsoft a annoncé mercredi une hausse de 50% du prix de son abonnement Xbox Game Pass Ultimate, désormais fixé à 29,99 dollars par mois contre 19,99 dollars auparavant. Cette augmentation s’accompagne d’un enrichissement de l’offre, avec l’accès à plus de 75 jeux disponibles dès leur sortie chaque année, dont de grandes franchises comme Call of Duty: Black Ops 7 et Ninja Gaiden 4. Les abonnés bénéficient également d’un cloud gaming amélioré et d’un système de récompenses repensé.

Cette décision intervient alors que Microsoft cherche à consolider sa position sur le marché du jeu vidéo par abonnement, en misant sur un catalogue plus vaste et des services élargis pour pallier le ralentissement des ventes de consoles. Le groupe avait déjà relevé le prix de ses Xbox aux États-Unis le mois dernier, invoquant l’impact des droits de douane.

En parallèle, la firme a renommé ses offres inférieures "Essential" et "Premium", en y incluant désormais un accès illimité au cloud gaming, tout en maintenant leurs tarifs inchangés. Avec cette stratégie, Microsoft poursuit son virage vers le modèle du "jeu comme service", visant à séduire un public plus large grâce à la flexibilité du streaming et à l’accès immédiat à des titres majeurs.