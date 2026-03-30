Microsoft renforce Copilot avec une stratégie multi-modèles et lance Cowork

Microsoft fait évoluer son assistant Copilot en combinant plusieurs modèles d'IA et en introduisant de nouvelles fonctions autonomes. L'objectif est d'améliorer la fiabilité et la productivité face à une concurrence accrue.

Microsoft a annoncé une série d'améliorations pour Copilot, reposant sur une approche multi-modèles inédite. La fonctionnalité "Critique" permet à l'agent Copilot Researcher de combiner les capacités des modèles GPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic. GPT génère une première réponse, tandis que Claude en vérifie la qualité et la précision avant restitution. A terme, Microsoft prévoit un fonctionnement collaboratif bidirectionnel entre les modèles afin d'améliorer encore les résultats.



Cette stratégie vise à réduire les erreurs de type "hallucinations" et à renforcer la fiabilité des réponses produites par l'intelligence artificielle. Le groupe introduit également "Model Council", un outil permettant de comparer les réponses issues de différents modèles, afin d'aider les utilisateurs à évaluer leur pertinence. Ces évolutions s'inscrivent dans une volonté d'optimiser les flux de travail et d'améliorer l'efficacité des outils professionnels.



Parallèlement, Microsoft étend l'accès à Copilot Cowork, un agent autonome capable d'exécuter des tâches sans intervention humaine. Initialement testé en phase pilote, cet outil est désormais proposé à certains clients via le programme Frontier. Ces annonces interviennent dans un contexte de concurrence accrue, notamment face à Google et Anthropic, où la différenciation repose sur la performance, la fiabilité et l'intégration des technologies d'IA.