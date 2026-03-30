Microsoft renforce Copilot avec une stratégie multi-modèles et lance Cowork
Microsoft fait évoluer son assistant Copilot en combinant plusieurs modèles d'IA et en introduisant de nouvelles fonctions autonomes. L'objectif est d'améliorer la fiabilité et la productivité face à une concurrence accrue.
Microsoft a annoncé une série d'améliorations pour Copilot, reposant sur une approche multi-modèles inédite. La fonctionnalité "Critique" permet à l'agent Copilot Researcher de combiner les capacités des modèles GPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic. GPT génère une première réponse, tandis que Claude en vérifie la qualité et la précision avant restitution. A terme, Microsoft prévoit un fonctionnement collaboratif bidirectionnel entre les modèles afin d'améliorer encore les résultats.
Cette stratégie vise à réduire les erreurs de type "hallucinations" et à renforcer la fiabilité des réponses produites par l'intelligence artificielle. Le groupe introduit également "Model Council", un outil permettant de comparer les réponses issues de différents modèles, afin d'aider les utilisateurs à évaluer leur pertinence. Ces évolutions s'inscrivent dans une volonté d'optimiser les flux de travail et d'améliorer l'efficacité des outils professionnels.
Parallèlement, Microsoft étend l'accès à Copilot Cowork, un agent autonome capable d'exécuter des tâches sans intervention humaine. Initialement testé en phase pilote, cet outil est désormais proposé à certains clients via le programme Frontier. Ces annonces interviennent dans un contexte de concurrence accrue, notamment face à Google et Anthropic, où la différenciation repose sur la performance, la fiabilité et l'intégration des technologies d'IA.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.