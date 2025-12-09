Microsoft va investir 17,5 milliards de dollars en Inde d’ici 2029 pour accélérer le développement de ses infrastructures cloud et d’intelligence artificielle. Cet engagement, le plus important de l’entreprise en Asie, s’étalera sur la période 2026-2029 et prévoit la construction de centres de données, le déploiement de technologies IA et la mise en œuvre de programmes de formation. Il vient compléter un précédent investissement de 3 milliards de dollars annoncé en janvier, illustrant la place stratégique croissante de l’Inde pour les géants du numérique.
Face à une demande soutenue en services numériques, aussi bien du côté des entreprises que des services publics, l’Inde attire de nombreux acteurs comme Alphabet, Amazon ou OpenAI. Avec plus d’un milliard d’internautes et une communauté de développeurs dynamique, le pays est devenu un pôle technologique de premier plan. Microsoft s’aligne sur les objectifs du gouvernement indien, en particulier à travers un partenariat avec le ministère du Travail visant à intégrer l’IA dans les plateformes e-Shram et National Career Service, destinées à plus de 310 millions de travailleurs informels.
L’entreprise déploie également des offres cloud souveraines adaptées aux besoins du marché local. Sa "Sovereign Public Cloud" est désormais accessible dans les régions indiennes, tandis qu'une version "Private Cloud" s'appuie sur Azure Local pour répondre aux exigences de sécurité et de conformité. En parallèle, Microsoft intensifie ses efforts de formation avec son initiative ADVANTA(I)GE India, ayant déjà permis à 5,6 millions de personnes d’acquérir des compétences numériques. L’objectif est désormais de former 20 millions d’Indiens aux fondamentaux de l’IA d’ici 2030.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
