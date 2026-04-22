Microsoft renforce sa cybersécurité avec l'IA d'Anthropic
Microsoft a annoncé l'intégration de modèles avancés d'intelligence artificielle, dont Claude Mythos Preview développé par Anthropic, à son cadre de développement sécurisé. Cette initiative vise à améliorer la détection et la correction des vulnérabilités dès les premières étapes de conception logicielle. En intégrant ces outils au Security Development Lifecycle, le groupe entend accélérer l'identification des failles et renforcer la robustesse de ses systèmes face aux menaces croissantes.
Présenté début avril, le modèle Mythos a déjà permis de repérer "des milliers" de vulnérabilités critiques dans divers environnements, incluant systèmes d'exploitation et navigateurs. Sa capacité à générer du code en fait un outil particulièrement efficace pour identifier des failles et simuler leur exploitation. Microsoft indique avoir constaté des améliorations significatives lors de tests internes, en s'appuyant sur son référentiel open source dédié à l'évaluation de scénarios réels.
Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du programme "Project Glasswing" d'Anthropic, qui prévoit un accès restreint à cette technologie pour certains grands groupes. Face au potentiel de ces outils, capables d'accélérer aussi bien la détection que l'exécution d'attaques informatiques, les autorités publiques et les acteurs industriels cherchent à adapter leurs stratégies de sécurité.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.