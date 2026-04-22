Microsoft renforce sa cybersécurité avec l'IA d'Anthropic

Microsoft a annoncé l'intégration de modèles avancés d'intelligence artificielle, dont Claude Mythos Preview développé par Anthropic, à son cadre de développement sécurisé. Cette initiative vise à améliorer la détection et la correction des vulnérabilités dès les premières étapes de conception logicielle. En intégrant ces outils au Security Development Lifecycle, le groupe entend accélérer l'identification des failles et renforcer la robustesse de ses systèmes face aux menaces croissantes.

Présenté début avril, le modèle Mythos a déjà permis de repérer "des milliers" de vulnérabilités critiques dans divers environnements, incluant systèmes d'exploitation et navigateurs. Sa capacité à générer du code en fait un outil particulièrement efficace pour identifier des failles et simuler leur exploitation. Microsoft indique avoir constaté des améliorations significatives lors de tests internes, en s'appuyant sur son référentiel open source dédié à l'évaluation de scénarios réels.



Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du programme "Project Glasswing" d'Anthropic, qui prévoit un accès restreint à cette technologie pour certains grands groupes. Face au potentiel de ces outils, capables d'accélérer aussi bien la détection que l'exécution d'attaques informatiques, les autorités publiques et les acteurs industriels cherchent à adapter leurs stratégies de sécurité.