Microsoft renforce sa plateforme Fabric par l'acquisition d'Osmos

Le géant technologique annonce l'intégration d'Osmos, une plateforme d'ingénierie de données pilotée par l'intelligence artificielle (IA) agente, afin d'automatiser la préparation des actifs numériques au sein de son écosystème infonuagique.

Microsoft a officialisé le rachat d'Osmos dans l'objectif d'accélérer l'ingénierie de données autonome au sein de Microsoft Fabric. Face à la multiplication des flux d'informations souvent manuels et coûteux, les solutions d'Osmos permettent de transformer des données brutes en actifs exploitables pour l'analyse et l'intelligence artificielle directement dans OneLake, le lac de données unifié de la plateforme.



Selon Bogdan Crivat, vice-président d'entreprise chez Azure Data Analytics, cette acquisition marque une étape vers un futur où "des agents d'IA autonomes travaillent aux côtés des personnes" pour réduire les charges opérationnelles.



Les équipes d'Osmos rejoindront la division ingénierie de Microsoft Fabric pour simplifier l'interconnexion et le partage des données à l'échelle de l'entreprise. Cette opération souligne la stratégie du groupe visant à unifier l'analyse de données sur un support unique et sécurisé.

