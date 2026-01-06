Microsoft renforce sa plateforme Fabric par l'acquisition d'Osmos
Le géant technologique annonce l'intégration d'Osmos, une plateforme d'ingénierie de données pilotée par l'intelligence artificielle (IA) agente, afin d'automatiser la préparation des actifs numériques au sein de son écosystème infonuagique.
Microsoft a officialisé le rachat d'Osmos dans l'objectif d'accélérer l'ingénierie de données autonome au sein de Microsoft Fabric. Face à la multiplication des flux d'informations souvent manuels et coûteux, les solutions d'Osmos permettent de transformer des données brutes en actifs exploitables pour l'analyse et l'intelligence artificielle directement dans OneLake, le lac de données unifié de la plateforme.
Selon Bogdan Crivat, vice-président d'entreprise chez Azure Data Analytics, cette acquisition marque une étape vers un futur où "des agents d'IA autonomes travaillent aux côtés des personnes" pour réduire les charges opérationnelles.
Les équipes d'Osmos rejoindront la division ingénierie de Microsoft Fabric pour simplifier l'interconnexion et le partage des données à l'échelle de l'entreprise. Cette opération souligne la stratégie du groupe visant à unifier l'analyse de données sur un support unique et sécurisé.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
