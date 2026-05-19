Microsoft renforce sa présence en Inde avec un vaste projet de centre de données pour l'IA

Microsoft prévoit de mettre en service son plus grand centre de données en Inde d'ici mi-2026 afin de répondre à la forte demande pour ses services liés à l'intelligence artificielle. Le président de Microsoft Inde et Asie du Sud, Puneet Chandok, a évoqué une "demande massive" pour la plateforme cloud Azure et pour Copilot 365, l'assistant d'IA commercialisé par le groupe. Comme Alphabet et Amazon, Microsoft considère l'Inde comme un marché stratégique grâce à sa vaste population connectée et à son important vivier de talents technologiques.

Le groupe avait annoncé fin 2025 un investissement de 17,5 milliards de dollars en Inde, son plus important engagement en Asie, venant s'ajouter aux 3 milliards déjà promis plus tôt dans l'année. Ce programme inclut notamment un nouveau centre de données à Hyderabad, qui deviendra le plus grand site de Microsoft dans le pays. Le groupe cherche ainsi à accélérer le déploiement de ses infrastructures pour accompagner la croissance rapide des usages liés à l'intelligence artificielle dans les entreprises indiennes.



Microsoft indique que plusieurs grands groupes technologiques indiens, comme Infosys, Cognizant et Tata Consultancy Services, disposent déjà chacun d'environ 50 000 licences Copilot. Le groupe souligne également qu'une partie croissante des nouvelles fonctionnalités d'IA est désormais développée par ses équipes en Inde, où il emploie plus de 22 000 personnes. Cette expansion alimente toutefois une forte concurrence sur le marché de l'emploi technologique, la demande de profils spécialisés dépassant largement l'offre disponible selon Puneet Chandok.