Le groupe avait annoncé fin 2025 un investissement de 17,5 milliards de dollars en Inde, son plus important engagement en Asie, venant s'ajouter aux 3 milliards déjà promis plus tôt dans l'année. Ce programme inclut notamment un nouveau centre de données à Hyderabad, qui deviendra le plus grand site de Microsoft dans le pays. Le groupe cherche ainsi à accélérer le déploiement de ses infrastructures pour accompagner la croissance rapide des usages liés à l'intelligence artificielle dans les entreprises indiennes.

Microsoft indique que plusieurs grands groupes technologiques indiens, comme Infosys, Cognizant et Tata Consultancy Services, disposent déjà chacun d'environ 50 000 licences Copilot. Le groupe souligne également qu'une partie croissante des nouvelles fonctionnalités d'IA est désormais développée par ses équipes en Inde, où il emploie plus de 22 000 personnes. Cette expansion alimente toutefois une forte concurrence sur le marché de l'emploi technologique, la demande de profils spécialisés dépassant largement l'offre disponible selon Puneet Chandok.