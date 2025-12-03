Microsoft a réduit ses objectifs de ventes liés à certaines offres d’intelligence artificielle, notamment dans sa division cloud Azure, selon des informations rapportées mercredi par The Information. Cette révision fait suite à des performances commerciales inférieures aux attentes lors de l’exercice clos en juin, plusieurs équipes n’ayant pas atteint leurs quotas. Deux vendeurs interrogés soulignent qu’une telle réduction est inhabituelle pour le groupe, qui est pourtant perçu comme un leader du secteur grâce à son alliance stratégique avec OpenAI.

Ce repli intervient dans un contexte où l’enthousiasme pour l’IA générative reste élevé, mais son adoption concrète dans les entreprises tarde à se généraliser. Une étude du MIT indique que seuls 5% des projets IA dépassent le stade pilote. Cette prudence des clients pourrait expliquer les résultats commerciaux en deçà des anticipations. L’action Microsoft perd de 2% durant la séance, même si elle affiche encore une hausse de 16% depuis le début de l’année.

Microsoft, comme d’autres géants du numérique, fait face à la pression de justifier ses investissements massifs dans l’IA, estimés à 35 milliards de dollars pour le seul premier trimestre de son exercice fiscal. L’entreprise prévoit une poursuite de la hausse de ses dépenses jusqu’en 2026, tout en anticipant des tensions persistantes sur les capacités, en particulier liées à l’approvisionnement en puces. Au total, les investissements des grandes entreprises technologiques dans l’IA devraient atteindre environ 400 milliards de dollars cette année, sans garantie de retours immédiats.