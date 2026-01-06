Microsoft a annoncé un partenariat stratégique avec le Midcontinent Independent System Operator (MISO), gestionnaire du réseau électrique couvrant 42 millions de personnes aux États-Unis et au Canada. Cette alliance s’inscrit dans une tendance croissante chez les géants technologiques à s’impliquer dans le secteur de l’énergie pour répondre à la forte hausse de la demande électrique, alimentée par l’essor des centres de données nécessaires au développement de l’intelligence artificielle.

Grâce à ce partenariat, Microsoft déploiera ses technologies d’analyse et d’optimisation au sein du réseau de MISO. Les outils permettront notamment d’anticiper les perturbations liées au climat, de planifier les infrastructures de transmission et d’automatiser certaines opérations critiques. L’objectif est d’accompagner la transition énergétique en cours, marquée par la diversification des sources d’énergie, l’électrification croissante et la pression croissante exercée par les besoins informatiques.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large d’alliance entre tech et énergie : en 2023, Google avait signé un accord similaire avec PJM Interconnection, plus grand opérateur de réseau électrique aux États-Unis. Aucun montant n’a été communiqué pour l'accord entre Microsoft et MISO, mais les deux parties soulignent leur volonté commune d’accélérer la modernisation du réseau face aux défis de capacité, de résilience et de durabilité.