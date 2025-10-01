Microsoft a dévoilé mercredi Microsoft 365 Premium, un abonnement à 19,99 dollars par mois destiné aux particuliers. Cette formule intègre nativement l’assistant d’intelligence artificielle Copilot dans les principales applications du groupe, comme Outlook, Word et Excel, marquant une nouvelle étape dans la stratégie de monétisation de l’IA générative.

L’offre comprend les plafonds d’usage les plus élevés pour Copilot, ainsi que des outils exclusifs comme Researcher, Analyst et Actions. Elle inclut également 1 téraoctet de stockage cloud et des fonctionnalités de cybersécurité avancée via Microsoft Defender. Ce lancement remplace l’ancienne formule Copilot Pro, proposée au même tarif, et permet aux abonnés actuels de migrer facilement vers la nouvelle offre.

Microsoft maintient une version gratuite de Copilot et précise que les abonnés aux formules Personal et Family profiteront désormais de limites d’usage plus larges sans surcoût. Avec 365 Premium, l’entreprise cherche à renforcer sa compétitivité face aux autres services d’assistants IA payants, tels que ChatGPT Plus d’OpenAI, facturé lui aussi 20 dollars par mois.