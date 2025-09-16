Microsoft a annoncé mardi un plan d’investissement de 30 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle au Royaume-Uni d’ici 2028, coïncidant avec la visite d’État de Donald Trump outre-Manche. La moitié des fonds sera consacrée aux infrastructures et l’autre aux opérations locales du groupe. Le projet comprend la construction du plus grand superordinateur britannique, équipé de plus de 23 000 processeurs graphiques, en partenariat avec la société de cloud Nscale.

L’annonce intervient alors que Trump doit rencontrer mercredi le roi Charles et le Premier ministre Keir Starmer à Windsor. Ce dernier, fragilisé par la démission récente de sa numéro deux Angela Rayner et un remaniement, cherche à afficher une image de stabilité. Un accord bilatéral couvrant l’IA, l’informatique quantique et le nucléaire doit être signé entre Washington et Londres à cette occasion.

Pour Microsoft, cette décision traduit un regain de confiance dans le climat d’affaires britannique. Son président Brad Smith a rappelé les tensions passées, notamment le blocage avorté en 2023 du rachat d’Activision-Blizzard pour 69 milliards de dollars. Il estime désormais que le cadre réglementaire et la demande justifient un engagement inédit de cette ampleur, qui aurait été "inimaginable il y a encore peu".