Microsoft a annoncé mardi son intention d'investir plus de 10 milliards de dollars au Portugal à partir du début de l'année 2026 afin d'accélérer le développement des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) dans le pays.
Le géant américain des logiciels, présent au Portugal depuis 35 ans, explique qu'il compte déployer quelque 12 600 processeurs GPU Nvidia de dernière génération sur son site de Sines, avec l'intention d'établir une 'nouvelle référence' dans les installations numériques en Europe.
Il s'agit de l'un des plus importants investissements en matière d'IA réalisés sur le Vieux Continent, précise le groupe de Redmond (Washington) dans un communiqué.
Le projet - qui doit permettre de soutenir les charges de travail avancées en IA de plusieurs secteurs d'activité - s'inscrit dans le cadre des engagements numériques européens de Microsoft, qui prévoit de doubler la capacité des centres de données dans 16 pays d'ici 2027.
Cet investissement qualifié d''historique' a été officialisé à l'occasion du déplacement de Brad Smith, le vice-président de Microsoft, au Web Summit, qui se tient cette année à Lisbonne.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
