Microsoft va investir plus de 10 milliards de dollars dans l'IA au Portugal

Microsoft a annoncé mardi son intention d'investir plus de 10 milliards de dollars au Portugal à partir du début de l'année 2026 afin d'accélérer le développement des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) dans le pays.



Le géant américain des logiciels, présent au Portugal depuis 35 ans, explique qu'il compte déployer quelque 12 600 processeurs GPU Nvidia de dernière génération sur son site de Sines, avec l'intention d'établir une 'nouvelle référence' dans les installations numériques en Europe.



Il s'agit de l'un des plus importants investissements en matière d'IA réalisés sur le Vieux Continent, précise le groupe de Redmond (Washington) dans un communiqué.



Le projet - qui doit permettre de soutenir les charges de travail avancées en IA de plusieurs secteurs d'activité - s'inscrit dans le cadre des engagements numériques européens de Microsoft, qui prévoit de doubler la capacité des centres de données dans 16 pays d'ici 2027.



Cet investissement qualifié d''historique' a été officialisé à l'occasion du déplacement de Brad Smith, le vice-président de Microsoft, au Web Summit, qui se tient cette année à Lisbonne.