Microsoft veut limiter l'empreinte énergétique et hydrique de ses centres de données

Microsoft a dévoilé une nouvelle initiative visant à réduire l'impact environnemental de ses centres de données, en particulier aux Etats-Unis. Le groupe entend limiter la pression exercée sur les réseaux électriques locaux en payant des tarifs plus élevés pour couvrir ses propres besoins énergétiques, tout en collaborant avec les fournisseurs d'énergie pour renforcer les infrastructures existantes lorsque ses activités exigent une capacité accrue.



Concernant la gestion de l'eau, Microsoft s'engage à compenser entièrement, voire au-delà, la consommation de ses centres de données. L'entreprise prévoit également de publier des données régionales détaillées sur l'utilisation de l'eau et sur ses efforts de réapprovisionnement, dans une logique de transparence vis-à-vis des communautés locales.



Cette annonce intervient alors que la pression politique s'intensifie sur les géants technologiques à propos de leur empreinte énergétique. Le président Donald Trump a récemment déclaré que Microsoft devrait revoir ses projets liés à l'intelligence artificielle afin de ne pas provoquer une hausse des tarifs d'électricité pour les ménages américains. Cette initiative s'inscrit donc dans une volonté de répondre à ces critiques tout en préservant l'expansion de ses infrastructures.