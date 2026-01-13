Microsoft a dévoilé une nouvelle initiative visant à réduire l'impact environnemental de ses centres de données, en particulier aux Etats-Unis. Le groupe entend limiter la pression exercée sur les réseaux électriques locaux en payant des tarifs plus élevés pour couvrir ses propres besoins énergétiques, tout en collaborant avec les fournisseurs d'énergie pour renforcer les infrastructures existantes lorsque ses activités exigent une capacité accrue.
Concernant la gestion de l'eau, Microsoft s'engage à compenser entièrement, voire au-delà, la consommation de ses centres de données. L'entreprise prévoit également de publier des données régionales détaillées sur l'utilisation de l'eau et sur ses efforts de réapprovisionnement, dans une logique de transparence vis-à-vis des communautés locales.
Cette annonce intervient alors que la pression politique s'intensifie sur les géants technologiques à propos de leur empreinte énergétique. Le président Donald Trump a récemment déclaré que Microsoft devrait revoir ses projets liés à l'intelligence artificielle afin de ne pas provoquer une hausse des tarifs d'électricité pour les ménages américains. Cette initiative s'inscrit donc dans une volonté de répondre à ces critiques tout en préservant l'expansion de ses infrastructures.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.