Microsoft a confirmé mercredi son intention de privilégier à terme ses propres semi-conducteurs pour alimenter ses centres de données en intelligence artificielle. Kevin Scott, directeur technique et vice-président exécutif en charge de l’IA, a expliqué que l’entreprise souhaitait optimiser son autonomie technologique et le rapport performance-prix, dans un contexte de demande explosive en capacités de calcul.

Depuis 2023, Microsoft a introduit deux de ses propres composants : l’Azure Maia AI Accelerator, conçu pour les charges d’IA, et le processeur Cobalt, destiné à d’autres usages dans ses data centers. Le groupe travaillerait déjà sur une nouvelle génération. Scott a souligné que l’objectif était de maîtriser l’ensemble de l’architecture, du silicium aux réseaux en passant par le refroidissement, afin d’adapter au mieux les infrastructures aux besoins spécifiques.

Cette stratégie rapproche Microsoft d’Amazon et Alphabet, qui développent eux aussi leurs propres puces pour réduire leur dépendance à Nvidia et AMD. Mais la pression sur les capacités de calcul reste intense. Avec Meta, Amazon et Alphabet, Microsoft prévoit d’investir massivement, pour un total dépassant 300 milliards de dollars cette année. Selon Scott, même les prévisions les plus ambitieuses ne suffisent pas : "Depuis le lancement de ChatGPT, il est presque impossible de construire assez vite pour suivre le rythme."