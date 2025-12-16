Mike Dargan va quitter la direction d'UBS

UBS fait part de la décision de Mike Dargan de quitter son poste de directeur des opérations et de la technologie du groupe à la fin de ce mois de décembre, pour saisir une opportunité en dehors de l'établissement bancaire helvétique.



A la suite de ce départ, la fonction technologie du groupe relèvera désormais de Beatriz Martin lorsque celle-ci prendra ses fonctions de directrice opérationnelle (COO) du groupe le 1er janvier 2026.



Ceci permettra de faciliter les opérations de bout en bout, de prioriser les initiatives liées à la technologie et à l'IA, et d'assurer une déroulement sans encombre du processus d'intégration technologique restant, selon UBS.



En attendant la nomination d'un successeur permanent, Chris Gelvin assurera le poste de responsable de la technologie du groupe à titre intérimaire, en plus de son poste actuel de COO de la technologie du groupe.