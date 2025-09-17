Ilham Kadri est CEO de Solvay depuis mars 2019. Elle est aussi présidente du comité exécutif et membre du conseil d'administration.



Qualifiée de "citoyenne du monde" par son propre groupe, d'origine maroco-française, elle a travaillé sur quatre continents chez Shell-Basell, UCB-Cytec, Huntsman, Rohm Haas-Dow Chemical et Sealed Air.



Avant son arrivée chez Solvay, Ilham Kadri était présidente et directrice générale de Diversey. Elle est aussi membre du conseil d'administration d'A.O. Smith. Ses responsabilités antérieures ont porté sur la recherche et le développement, la stratégie, les affaires et le numérique dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, le dessalement de l'eau, la construction, les biens de consommation, la restauration, l'hôtellerie et les soins de santé.

Elle a supervisé des transformations par le biais de multiples fusions et acquisitions.

Ilham Kadri s'engage en faveur de la diversité et de l'inclusion, en encadrant les jeunes femmes et en promouvant le leadership féminin dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. Tout au long de sa carrière, elle a reçu des prix pour sa lutte contre l'analphabétisme, pour le développement de la charité et pour son leadership dans le monde des affaires (biographie officielle issue du site Solvay.com).

