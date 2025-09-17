Mike Radossich nommé futur CEO de Syensqo
Publié le 17/09/2025 à 09:00
'Mike Radossich est un leader accompli du secteur, qui a fait ses preuves dans la transformation d'entreprises complexes, ainsi que la croissance et l'efficacité opérationnelle à l'échelle mondiale', met en avant Syensqo.
Ilham Kadri et Mike Radossich commenceront leur transfert de responsabilités à la tête du groupe belge de chimie de spécialités dès ce jour, et le processus devrait être achevé d'ici la fin de l'année en cours.
Ilham Kadri continuera à diriger Syensqo en tant que CEO jusqu'à la fin de l'année, et à partir de 2026, elle restera au sein de l'entreprise en tant que conseillère spéciale pour assurer une transition en douceur de la direction.