Mike Radossich prend les rênes de Syensqo, une cession finalisée

Syensqo annonce que, conformément à ce qui a été annoncé en septembre dernier, Mike Radossich a officiellement pris le poste de directeur général (CEO) et de membre de son conseil d'administration, depuis ce 1er janvier.

Cadre de longue date chez Syensqo, Mike Radossich succède à Ilham Kadri, qui continuera néanmoins à soutenir le groupe belge de chimie de spécialité, en tant que conseiller spécial, pour assurer une transition de direction en douceur.



Mike Radossich dirigera la prochaine phase de Syensqo "alors que l'entreprise continue de se concentrer sur la création de valeur pour ses parties prenantes, l'accélération d'une croissance durable et rentable, et la promotion de la performance à long terme".



Par ailleurs, Syensqo indique avoir finalisé la cession de son activité pétrole et gaz à SNF Group pour une valeur d'entreprise de 135 millions d'euros, cession qui permet au groupe "d'affiner davantage son orientation stratégique et d'investir dans ses activités principales".



Syensqo précise que l'unité cédée, actrice mondiale des produits chimiques de stimulation des champs pétrolifères, a généré un chiffre d'affaires d'environ 400 MEUR en 2024, soit 6% du CA total du groupe, et emploie environ 600 personnes.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.